Die Hauptversammlung der Commerzbank findet in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie im Internet statt. Die Veranstaltung wird für Aktionäre am 13. Mai von 12.00 Uhr an live im Internet übertragen, wie das Institut am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Ursprünglich war die Hauptversammlung für den 7. Mai geplant. Für das vergangene Geschäftsjahr will das Institut wegen der wirtschaftlichen Unsicherheiten infolge der Coronavirus-Pandemie wie angekündigt keine Dividende ausschütten.