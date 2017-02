Competec-Gruppe steigert Umsatz 2016 um 13% auf 602 Mio CHF

Die Aargauer Handels- und E-Commerce-Gruppe Competec ist im Geschäftsjahr 2016 sowohl organisch wie auch durch Akquisitionen gewachsen. Insgesamt erhöhte sich der Umsatz um knapp 13% auf 602 Mio CHF. Die Gruppe versandte zudem aus dem eigenen Standort in Willisau rund 1,5 Mio Pakete, wobei die Zustellsicherheit am Folgetag 99,9% betragen habe, wie es in einer Mitteilung der Gruppe vom Freitag heisst.