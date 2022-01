Competec wächst auch im zweiten Corona-Jahr

Am stärksten sei das Geschäft mit Privatkunden gewachsen, teilte die Aargauer Gruppe am Donnerstag mit. Der Blick auf die Sortimente zeigt zudem, dass die elektronikfernen Sparten prozentual stärker zulegten als diejenigen mit ICT-Bezug. Competec erklärt dies mit einem veränderten Einkaufsverhalten während der Pandemie hin zu Artikeln des täglichen Bedarfs.

Übers gesamte Jahr hat die Gruppe in der Schweiz und in Liechtenstein 3,7 Millionen Pakete verschickt. Dies entspricht einer Zunahme von 15 Prozent gegenüber 2020. Mit dem Mehraufwand stieg auch der Personalbestand. Per Ende 2021 beschäftigte Competec 1094 Mitarbeitende und damit 174 mehr als ein Jahr davor.

Gleichzeitig stellt sich das Unternehmen auf weiters Wachstum ein. Der Logistikstandort in Willisau soll wie angekündigt weiter ausgebaut werden. Bereits im vergangenen Jahr wurde ein seit 2019 im Bau befindliches Erweiterungsgebäude fertiggestellt.

Zur Gruppe gehören der Online-Elektronikhändler Brack.ch, das IT-Handelsunternehmen Alltron, der Grosshändler Jamei, der Dienstleister Competec Service, die Competec Logistik AG und der Gesundheitsprodukte-Anbieter Medidor.

