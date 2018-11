Computer-Riese HP mit kräftigen Geschäftszuwächsen

Beim PC- und Drucker-Hersteller HP Inc lief es im jüngsten Geschäftsquartal besser als erwartet. In den drei Monaten bis Ende Oktober stieg der Umsatz im Jahresvergleich um rund zehn Prozent auf 15,37 Milliarden Dollar (13,50 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Der Überschuss wurde von 660 Millionen auf 1,45 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt.