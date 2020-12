Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour (71) wird als weltweite Chefin für redaktionelle Inhalte eine globale Umstrukturierung beim Verlag Condé Nast steuern. Das Unternehmen teilte am Dienstag in New York mit, dass Wintour als "Chief Content Officer" die Führung über alle Medienmarken wie GQ, Vanity Fair und New Yorker hinweg übernehme.