Condor konzentriert Langstreckenflotte in Frankfurt

Der Ferienflieger Condor konzentriert seine Langstreckenflotte zum Sommer 2018 in Frankfurt. Zwei Maschinen aus München werden aus Kostengründen von München an den Main verlegt, bestätigte am Mittwoch ein Unternehmenssprecher entsprechende Berichte. Grund seien günstigere Betriebskosten, wenn die dann 16 Langstreckenflugzeuge an dem Flughafen konzentriert werden, an dem auch die Condor-Technik sitzt.