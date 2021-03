Conforama verzeichnet in Corona-Krise massiven Umsatzanstieg im Online-Geschäft

"Bereits im ersten Lockdown gelang uns mit dem Online-Shop ein Umsatzsprung", wird CEO Michael Rinderli in der Mitteilung zitiert. Während aber im vergangenen Jahr das eigene Homeoffice-Büro auf Vordermann gebracht wurde, gehe es im zweiten Lockdown eher darum, das Zuhause zu verschönern und funktional neu auszustatten.

Das zeigt auch eine detaillierte Auswertung rund um den Online-Shop von Conforama. Im Vergleich zum Vorjahr waren im Februar 2021 besonders Waschmaschinen (+1'200%), Mikrowellen (+726%) und Kühlschränke (+716%) gefragt waren. Der nahende Frühling sorgt zudem dafür, dass auch die Nachfrage nach Gartenmöbeln (+786%) massiv zugenommen hat.

Wieder Fahrt aufgenommen hat nach der Wiedereröffnung Anfang März der stationäre Handel, mit dem Conforama Schweiz den Angaben zufolge immer noch den grössten Teil des Umsatzes erzielt.

Conforama ist seit 1976 in der Schweiz vertreten und betreibt heute 22 Geschäfte in der Deutschschweiz, in der Romandie und im Tessin. Das Unternehmen beschäftigt etwa 1'200 Mitarbeitende.

sig/yr

(AWP)