Conti-Chef: Kündigungen 'als letztes Mittel nicht ausgeschlossen'

Continental wird wegen der schwachen Autokonjunktur und nachlassenden Nachfrage nach Verbrenner-Technologie mittelfristig wohl nicht um betriebsbedingte Kündigungen herumkommen. Einen solchen Schritt könnte man "als letztes Mittel nicht ausschliessen", sagte Vorstandschef Elmar Degenhart am Dienstag am Rande der Automesse IAA in Frankfurt. Eine genaue "Zielzahl" zu möglicherweise betroffenen Werken oder Mitarbeitern könne man derzeit aber nicht nennen. Ausserdem spiele die weitere konjunktureller Entwicklung eine wichtige Rolle. Priorität habe eine verantwortungsvolle Planung, so Degenhart: "Wir werden alle Hebel ziehen, um unsere Belegschaft zu schützen."