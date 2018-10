Continental-Chef schliesst Aufgabe von Standorten nicht aus

Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental schliesst im Zuge seines Konzernumbaus auch die Aufgabe von Standorten nicht aus. "Klar ist, dass wir in einigen Bereichen Restrukturierungsmassnahmen in Betracht ziehen müssen", sagte der Vorstandsvorsitzende Elmar Degenhart der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Freitag). Es sei denkbar, dass Standorte geschlossen würden. "Wir haben auch in der jüngsten Vergangenheit global schon zu diesem letzten Mittel gegriffen. Ich schliesse das auch in der aktuellen Lage nicht grundsätzlich aus." Sollte eine solche Entscheidung getroffen werden, würden Arbeitnehmervertreter in betroffenen Ländern eng einbezogen.