Continental mit Gewinnwarnung wegen Belastungen in Reifensparte

Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental kappt wegen Belastungen vor allem in der Reifensparte die Ergebnisprognose für das laufende Jahr. Die Konzernprognose für die um Sondereffekte bereinigte Umsatzrendite vor Zinsen und Steuern senkte das Unternehmen von 10,5 Prozent auf nun "mehr als 10 Prozent", wie der Dax -Konzern am Mittwoch in Hannover mitteilte.