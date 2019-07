Continental schliesst Standort mit 340 Mitarbeitern in Oppenweiler

Der Autozulieferer Continental will seinen Standort in Oppenweiler (Rems-Murr-Kreis) mit rund 340 Mitarbeitern schliessen. Das Unternehmen schreibe dort trotz zahlreicher Gegenmassnahmen seit vielen Jahren Verluste, sagte eine Sprecherin am Montag. Zudem sei ein signifikanter Umsatzrückgang in den kommenden Jahren zu erwarten. Eine Zukunftsperspektive sei daher nicht gegeben.