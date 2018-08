Continental senkt Prognosen - Auto- und Zuliefereraktien knicken ein

(Ausführliche Fassung) - Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental muss bei der Prognose für das laufende Jahr zurückrudern. Eine schwächere Nachfrage insbesondere in Europa und China sowie höhere Kosten beispielsweise durch die Umstellung auf Produkte für Hybrid- und Elektroautos belasten. Hinzu kommen Gewährleistungsfälle im Autogeschäft in Höhe von 150 Millionen Euro, auf die der Konzern am Mittwoch aber nicht näher eingehen wollte. Conti-Aktien gerieten stark unter Druck und belasteten den gesamten Sektor.