Continental will ab Herbst Löwenzahn-Kautschuk in Anklam produzieren

Der Reifenhersteller Continental will im Spätherbst in seiner Versuchsanlage in Anklam mit der Produktion von Kautschuk aus Löwenzahn beginnen. Im Versuchslabor seien die ersten Maschinen zur Extraktion des Kautschuks aus der Löwenzahnwurzel aufgestellt worden, teilte das Unternehmen am Dienstag in Hannover mit. Die Arbeiten lägen im Zeitplan.