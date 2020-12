Continental will mit Wachstum bei Autozulieferung aus der Krise

Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental will über die kommenden Jahre vor allem mit dem zuletzt schwächelnden Autozuliefergeschäft aus der Krise herauswachsen. Auf Konzernebene strebt der neue Conti-Chef Nikolai Setzer mittelfristig ein Wachstum aus eigener Kraft - also ohne Wechselkurseffekte und Zukäufe gerechnet - von 5 bis 8 Prozent jährlich an, nachdem die schwächere Branchenlage und die Corona-Pandemie den Hannoveranern in den vergangenen Jahren die Geschäfte verhagelten. Bei der um Sondereffekte bereinigten Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern plant Conti mit 8 bis 11 Prozent, ohne die abzuspaltende Antriebstechnik.