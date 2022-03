Continental zurück in den schwarzen Zahlen - Vorsicht wegen Ukraine-Kriegs

(Ausführliche Fassung) - Continental verdient nach zwei harten Verlustjahren in Folge wieder deutlich besser, stellt sich wegen des Krieges in der Ukraine und weiterer Risiken aber auf mögliche neue Probleme für die globale Autobranche ein. Der Zulieferer und Reifenhersteller aus Hannover erzielte im vergangenen Jahr unterm Strich einen Gewinn von 1,46 Milliarden Euro - davor hatten der Corona-Absatzeinbruch sowie der teure Konzernumbau das Dax -Unternehmen noch in den roten Zahlen gehalten. Zuletzt gelang eine klare Stabilisierung - obwohl das Marktumfeld "anhaltend turbulent" gewesen sei, wie am Mittwoch hiess.