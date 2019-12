Conzzeta-Aktien massiv höher nach Ankündigung von Devestitionen

Die Aktien des Mischkonzerns Conzzeta legen am Montag im frühen Geschäft massiv zu. Zuvor hatte das Unternehmen den Verkauf aller Geschäftseinheiten ausser dem Bereich Blechbearbeitung angekündigt. Auf diesen will sich das Unternehmen künftig konzentrieren. Einer der wenigen noch an der Börse kotierten Mischkonzerne gehört damit bald der Vergangenheit an.