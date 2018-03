Conzzeta zeigt 2017 starken Lauf und erhöht Dividende kräftig

Der Umsatz von Conzzeta kletterte im Berichtsjahr um gut 22% auf 1,48 Mrd CHF, entsprechend einem währungs- und akquisitionsbereinigten Plus von gut 14%, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Die starke Entwicklung im ersten Halbjahr sei im zweiten Semester noch einmal übertroffen worden, dies in einem günstigen Umfeld für Investitionsgüter. So ist denn auch die Sparte Bystronic, welche Maschinen zur Blechbearbeitung herstellt, bereinigt um knapp 24% auf einen Umsatz von 856 Mio CHF gewachsen, womit diese klar über 50% zum Umsatz beisteuert.

Der EBIT legte um 46% auf 123,2 Mio CHF zu und die entsprechende Marge um 120 Basispunkte auf 8,2%. Hier ist ein Veräusserungsgewinn in Höhe von über 8,8 Mio enthalten, ohne diesen hätte die Marge einen Wert von 7,6% erreicht.

MARGE BEI BYSTRONIC ZWEISTELLIG

Dabei steigerte die Division Bystronic die Profitabilität auf EBIT-Stufe von knapp unter 10 auf über 11%, während die Marge der mit einem Umsatz von knapp 280 Mio CHF zweitgrössten Sparte Chemical Specialties wegen der hohen Rohstoffkosten vom knapp zweistelligen Bereich auf knapp unter 9% gefallen ist.

Mammut steuerte zum operativen Ergebnis wie schon im Vorjahr eine "schwarze Null" hinzu. Die kleinste Sparte Glasbearbeitung verbesserte sich knapp über null auf eine Marge von immerhin gut 5%.

Der Reingewinn schliesslich zog um über 52% auf 97,4 Mio CHF an. Die Dividende soll entsprechend um gut 45% auf 16 CHF je Namenaktie A und 3,20 CHF je Namenaktie B erhöht werden, womit sich eine Ausschüttungsquote im Zielbereich von 40% ergibt.

CEO Michael Willome bezeichnete das Ergebnis an der Bilanzmedienkonferenz als "sehr erfreulich". Es seien Fortschritte bei der Umsetzung der strategischen und operativen Initiativen erzielt worden. Es bedürfe aber weiterer Anstrengungen, um auch ohne Sondereffekte die mittelfristig angestrebte EBIT-Marge im Bereich von 8 bis 10% zu erreichen.

ZUVERSICHT FÜR 2018 - MAMMUT AUF GUTEM WEG

Auch mit Blick auf Geschäftsjahr 2018 zeigte er viel Zuversicht. "Der Bestellungsbestand und der anhaltend hohe Bestellungseingang lassen für den Maschinenbau ein vernünftiges erstes Semester erwarten." Inklusive der im vergangenen Jahr übernommenen Otto Bock in der Sparte Chemical Specialties prognostiziert er für das erste Semester gar ein zweistelliges Umsatzwachstum.

Laut der offiziellen Prognose wird für das Gesamtjahr ein hohes einstelliges Umsatzwachstum prognostiziert sowie ein höheres Betriebsergebnis und eine weiter verbesserte Marge. Wenn sich ein noch besserer Geschäftsverlauf abzeichne, könne die Voraussage mit den Halbjahreszahlen noch immer angepasst werden, so Willome.

Für die Sparte Bystronic verspricht sich der Conzzeta-Chef weiteres Wachstum dank der Investitionen in ein neues Werk in den USA oder auch in die Modernisierung des Werks in Niederönz. Weiter wird aber auch in Asien investiert, wo sich der Conzzeta-Chef auch für die Zukunft das grösste Wachstum erhofft. Die ebenfalls am Morgen kommunizierte vollständige Übernahme des italienischen Technologiekonzerns TTM Laser soll die Division zusätzlich stärken.

Einem breiten Publikum bekannt ist Conzzeta wohl am ehesten über die Sportartikel-Sparte Mammut, für welche vor zwei Jahren wegen der harten Konkurrent im Markt für Outdoor-Kleidung eine auf fünf Jahre ausgerichtete Neuausrichtung aufgegleist wurde. "Wir befinden uns damit auf gutem Weg", so Willome.

An der Börse finden die Neuigkeiten guten Zuspruch, die Aktie steigt bis am Nachmittag um 3,6%.

cf/mk

(AWP)