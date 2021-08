Coop erhält für Jumbo-Übernahme von Weko grünes Licht

Der Detailhandelsriese Coop darf die Baumarktkette Jumbo wie Anfang April angekündigt übernehmen. Wie die "NZZ am Sonntag" (Ausgabe vom 8.8.) in Erfahrung gebracht hat, sieht die Wettbewerbskommission (Weko) keinen Grund, den Verkauf von Jumbo von der Genfer Familienholding Maus Frères an Coop genauer zu untersuchen.