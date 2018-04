Coop stellt Internet-Warenhaus Siroop ein

Coop-Sprecher Urs Meier bestätigte am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda einen entsprechenden Bericht des Onlineportals 20min.ch. Siroop werde Online-Marktplatz per Ende Jahr einstellen und künftig auf das in der ganzen Schweiz etablierte Online-Format Microspot setzen, sagte Meier.

Entlassungen soll es demnach nicht geben. Allen betroffenen Siroop-Mitarbeitern werde eine Stelle bei Microspot, Coop oder der Swisscom angeboten.

Erst Mitte April hatte Coop das bisher von der Swisscom gehaltene Aktienpaket von 50 Prozent an dem einstigen Jointventure gekauft. Siroop wurde mit dem Coop-Vertriebskanal Microspot zusammengelegt.

(AWP)