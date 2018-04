Coop übernimmt Online-Marktplatz Siroop ganz

Der Detailhändler Coop kauft der Swisscom ein 50%-Aktienpaket am Online-Marktplatz Siroop ab und übernimmt diesen damit ganz. Coop plane, Siroop mit dem eigenen Vertriebskanal Microspot zusammenzuführen, um so von Synergien zu profitieren, teilten die beiden Unternehmen am Donnerstag mit.