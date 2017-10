Coop und Migros erhöhen 2018 die Löhne

Die Angestellten von Coop und Migros werden im Jahr 2018 mehr Lohn erhalten. Bei Coop kommt es gemessen an der gesamten Lohnsumme zu einer Erhöhung von 1%, bei der Migros sollen die Löhne derweil um 0,5 bis 0,9% angehoben werden, wie die beiden Detailhändler am Freitag mitteilen. Die Lohnerhöhungen erfolgten individuell nach Funktion und Leistung sowie unter Berücksichtigung der strukturellen Bedürfnisse, so die Migros.