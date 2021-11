Corona-Folgen: Batteriekonzern Varta senkt Umsatzprognose

(neu: DZ-Bank-Analyst und Kursentwicklung in den letzten beiden Absätzen) - Der Batteriekonzern Varta senkt wegen Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie seinen Jahresausblick. Einige Kunden seien von Verzögerungen bei der Lieferung von Rohstoffen oder Halbleitern betroffen, teilte Varta am Freitag in Ellwangen mit. Einige Abnehmer hätten auch durch lokale Lockdowns in Asien ihre Produktion zeitweise gestoppt. Zudem habe der verzögerte Start neuer Kundenprojekte zuletzt belastet. Vor diesem Hintergrund lägen die Neunmonatszahlen unter den Markterwartungen. Auch für die beiden kommenden Jahre gibt sich der Konzern vorsichtig. Der Aktienkurs brach ein.