Corona-Kosten belasten Iberdrola - Stromproduktion gestiegen

Der Energieversorger Iberdrola hat im ersten Halbjahr weniger verdient als im Vorjahr. So belasteten weiterhin höhere Kosten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, wenn auch in zunehmend geringerem Masse. Hinzu kamen noch mehrere Sondereffekte, wie das Unternehmen am Mittwoch in Bilbao mitteilte.