Corona-Krise brockt Boeing weiteren Quartalsverlust ein

Der US-Flugzeugbauer Boeing ist in der Corona-Krise im dritten Quartal nicht so tief in die roten Zahlen geraten wie befürchtet. Wegen der deutlich gebremsten Auslieferungen und des anhaltenden Flugverbots für den Mittelstreckenjet 737 Max stand unter dem Strich ein Verlust von 466 Millionen US-Dollar (394 Mio Euro) nach einem Gewinn von fast 1,2 Milliarden ein Jahr zuvor, wie der Konkurrent des europäischen Airbus-Konzerns am Mittwoch in Chicago mitteilte.