Corona-Krise brockt Tui Milliardenverlust ein - Hoffen auf Impfungen

Die Corona-Krise hat den weltgrössten Reisekonzern Tui im abgelaufenen Geschäftsjahr wie erwartet tief in die roten Zahlen gerissen. Nach den zwölf Monaten bis Ende September stand unter dem Strich ein Verlust von mehr als 3,1 Milliarden Euro nach 416 Millionen Gewinn ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Donnerstag in Hannover mitteilte. Wegen des Einbruchs im Reisegeschäft sackte der Umsatz im Jahresvergleich um 58 Prozent auf 7,9 Milliarden Euro zusammen.