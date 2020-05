Corona-Krise drückt Mischkonzern Bouygues tiefer in die Verlustzone

Der französische Mischkonzern Bouygues ist wegen der Coronavirus-Pandemie im ersten Quartal tiefer in die Verlustzone gerutscht. Der Fehlbetrag habe sich in den ersten drei Monaten im Vergleich zum Vorjahr auf 204 Millionen Euro fast vervierfacht, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Paris mit. Der Umsatz ging um neun Prozent auf 7,2 Milliarden Euro zurück. Rund 750 Millionen Euro der Umsatzeinbussen führte das Management auf die nahezu vollständige Stilllegung der Baustellen und die Schliessung der Geschäfte zur Eindämmung von Covid-19 zurück. Davon entfielen rund 600 Millionen Euro auf Frankreich.