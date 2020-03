Der grösste US-Autobauer, General Motors (GM), ruft in der Coronavirus-Krise vorsorglich rund 16 Milliarden Dollar an bestehenden Kreditlinien ab. Es handele sich um eine proaktive Massnahme, um im ungewissen Marktumfeld die Liquidität zu erhöhen und finanziell flexibel zu bleiben, teilte GM am Dienstag in Detroit mit.