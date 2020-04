Corona-Krise halbiert Gewinn von US-Grossbank Goldman Sachs

(Ausführliche Fassung) - Hohe Rückstellungen für wacklige Kredite infolge der Corona-Krise haben den Gewinn der US-Grossbank Goldman Sachs im ersten Quartal einbrechen lassen. Unter dem Strich blieb für die Aktionäre ein Gewinn von 1,1 Milliarden US-Dollar (1,0 Mrd Euro) und damit nur noch gut halb so viel wie ein Jahr zuvor, wie das Institut am Mittwoch in New York mitteilte. Um die befürchteten Kreditausfälle vorwegzunehmen, legte die Bank 937 Millionen Dollar zur Seite und damit über vier Mal so viel wie ein Jahr zuvor.