Corona-Krise hinterlässt Spuren - Gewinn der Dax-Konzerne bricht ein

"Die Pandemie und die strikten Massnahmen zur Eindämmung in fast allen Weltregionen haben seit der zweiten Märzhälfte weite Teile des Wirtschaftslebens und insbesondere die Industrieproduktion weltweit lahmgelegt und Lieferketten reissen lassen", erläuterte Hubert Barth, Vorsitzender der Geschäftsführung von EY Deutschland am Donnerstag. "In den Geschäftszahlen der Dax-Konzerne zum ersten Quartal spiegelt sich die Covid-19-Pandemie daher nur zum Teil wider."

Elf Dax-Unternehmen schafften immerhin ein Gewinnplus, darunter der Pharma- und Chemiekonzern Merck, der Energieriese RWE und der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer . Einen Absturz erlebte die Lufthansa mit einem operativen Verlust (bereinigtes Ebit) von 1,2 Milliarden Euro. Der Luftverkehr gehört mit dem Tourismus und dem Gastgewerbe zu den Branchen, die die Pandemie am schwersten trifft. Deutliche Gewinnrückgänge verzeichneten den Daten zufolge unter anderem Adidas sowie die Autobauer Volkswagen und Daimler.

EY zufolge wird sich erst nach dem zweiten Quartal abschätzen lassen, wie gross die finanziellen Einbussen durch die Pandemie tatsächlich sein werden. Viele Konzerne hatten bereits angekündigt, im zweiten Vierteljahr voraussichtlich rote Zahlen zu schreiben. "Fest steht allerdings jetzt schon, dass wir in diesem Jahr den stärksten Absturz seit Jahrzehnten erleben werden, vor allem das zweite Quartal wird extrem schwach ausfallen", sagte Mathieu Meyer, Mitglied der EY-Geschäftsführung voraus.

Angesichts gut gefüllter Kassen vieler Dax-Konzerne stehen nach Einschätzung von EY die Chancen jedoch nicht schlecht, dass die Börsenschwergewichte die Krise meistern werden. Zum Ende des ersten Quartals lagen die liquiden Mittel der Konzerne den Angaben zufolge bei zusammengerechnet 95,3 Milliarden Euro, das waren nur 0,4 Prozent weniger als zu Beginn des Quartals. Notwendig sei aber ein starker und nachhaltiger Impuls, um das Wirtschaftsleben wieder in Gang zu bringen. "Und es wäre zu begrüssen, wenn die Politik hier zu einer raschen Entscheidung käme - im besten Fall im Rahmen einer EU-weit koordinierten Aktion", sagte Meyer./mar/DP/fba

(AWP)