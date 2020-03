Die Corona-Krise und die schwächere Konjunktur in vielen Ländern haben die Verkäufe des VW -Konzerns nach einem ersten Einbruch im Januar auch im Februar schwer belastet. Wie das Unternehmen am Freitag in Wolfsburg mitteilte, sanken die weltweiten Auslieferungen während des zurückliegenden Monats im Vorjahresvergleich um 24,6 Prozent auf 546 300 Fahrzeuge.