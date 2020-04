Corona-Krise: Neue Daten zur dramatischen Lage am US-Arbeitsmarkt

Die Wucht der Corona-Krise hat in den USA bereits zu einer verheerenden Lage am Arbeitsmarkt geführt. Seit Mitte März haben rund 22 Millionen Menschen erstmals Arbeitslosenhilfe beantragt- so viele wie nie zuvor in solch kurzer Zeit. Am Donnerstag veröffentlicht das US-Arbeitsministerium um 14.30 Uhr MESZ die Zahl neuer Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis 18. April. Experten rechnen dabei mit einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit in der grössten Volkswirtschaft der Welt.