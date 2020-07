Der weltgrösste Kosmetikhersteller L'Oreal hat im zweiten Quartal wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise noch weniger umgesetzt als erwartet. Der Umsatz sei zwischen April und Ende Juni um fast ein Fünftel auf 5,85 Milliarden Euro gefallen, teilte das EuroStoxx-50-Schwergewicht, an dem der Nahrungsmittelhersteller Nestle mit 23 Prozent beteiligt ist, am Donnerstagabend in Clichy mit. Auf vergleichbarer Basis - also ohne Währungs- und Übernahmeffekte - habe das Minus 18,8 Prozent betragen.