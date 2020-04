Corona-Krise und 737-Desaster bescheren Safran Umsatzeinbruch

Die Corona-Krise und das Flugverbot für den 737 Max haben dem französischen Triebwerksbauer und Technologiekonzern Safran einen herben Umsatzrückgang eingebracht. So sind die um Zu- und Verkäufe bereinigten Erlöse im ersten Quartal um 8,8 Prozent auf 5,38 Milliarden Euro gesunken, wie das Unternehmen am Mittwoch in Paris mitteilte.. Unter dem Strich lag der Umsatzrückgang bei 6,9 Prozent.