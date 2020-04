Corona-Krise und Stürme zehren an Gewinn von Versicherer Travelers

Die Corona-Krise sowie Tornados und andere Stürme in den Vereinigten Staaten haben dem US-Schadenversicherer Travelers im ersten Quartal einen Gewinnrückgang eingebrockt. Unter dem Strich stand ein Überschuss von 600 Millionen US-Dollar und damit ein Viertel weniger als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Dienstag in New York mitteilte. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie an den Finanzmärkten schlug bei dem Versicherer vor Steuern mit 86 Millionen Dollar zu Buche.