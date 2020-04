Corona-Krise und US-Abschreibung brocken Grossbank BBVA Verlust ein

Die Aussicht auf Kreditausfälle und eine Abschreibung auf das USA-Geschäft haben die spanische Grossbank BBVA im ersten Quartal tief in die roten Zahlen gerissen. Unter dem Strich stand ein Verlust von 1,8 Milliarden Euro nach einem Gewinn von 1,2 Milliarden ein Jahr zuvor, wie die Konkurrentin der Grossbank Santander am Donnerstag in Madrid mitteilte. Für die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise legte das Institut rund 1,5 Milliarden Euro zur Seite. Die Abschreibung auf das US-Geschäft schlug mit 2,1 Milliarden Euro zu Buche. Es ist bereits die zweite Wertberichtigung in diesem Zusammenhang.