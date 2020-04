Corona lässt Daimler-Gewinn einbrechen - VW wirft die Bänder an (Zus)

(Zusammenfassung) - In der deutschen Autoindustrie gibt die Corona-Krise weiter den Takt vor. Am Donnerstag musste nun auch Daimler krisenbedingt einen herben Gewinneinbruch für das erste Quartal 2020 verkünden. Der wochenlange Stillstand in Autohäusern und Werken auf der ganzen Welt hinterlässt tiefe Spuren in der Bilanz der Stuttgarter. Es gibt aber auch Lichtblicke: Volkswagen liess nach wochenlanger Pause die ersten Bänder ebenfalls wieder anlaufen. Den Anfang machte am Donnerstag das Werk im sächsischen Zwickau - allerdings mit deutlich geringerem Tempo als üblich.