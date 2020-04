Corona-Pandemie belastet Chemiekonzern BASF - ungewisse Aussichten

(Ausführliche Fassung) - Der weltgrösste Chemiekonzern BASF bekommt die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren. "Das erste Quartal 2020 war kein normales Quartal. Das wird auch für das zweite Quartal gelten und wohl für das gesamte Jahr", sagte Unternehmenschef Martin Brudermüller bei der Vorlage der Zahlen zum ersten Jahresviertel am Donnerstag in Ludwigshafen. Aufgrund eines sehr herausfordernden makroökonomischen Umfelds herrsche grosse Unsicherheit an den Märkten, so dass zuverlässige Planungen derzeit kaum möglich seien.