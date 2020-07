Corona-Pandemie treibt Sagrotan-Hersteller Reckitt Benckiser an

Die Corona-Pandemie hat dem Konsumgüterhersteller Reckitt Benckiser einen reissenden Absatz von Produkten wie Desinfektionsmitteln und Schmerztabletten beschert. Im ersten Halbjahr sprang der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 11,9 Prozent auf 6,9 Milliarden britische Pfund (7,6 Mrd Euro) nach oben, wie der Hersteller von Calgon, Sagrotan und Nurofen am Dienstag in London mitteilte. Mit einem Plus von gut 16 Prozent zogen die Erlöse mit Hygieneprodukten besonders stark an.