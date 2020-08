Corona-Schäden lassen Gewinn der Munich Re einbrechen

Der Ausfall von Grossveranstaltungen und die Schliessung von Betrieben haben dem Rückversicherer Munich Re in der Corona-Krise wie erwartet einen weiteren Gewinneinbruch eingebrockt. Unter dem Strich stand ein Überschuss von 580 Millionen Euro und damit 42 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in München mitteilte.