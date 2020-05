Corona-Verwerfungen drücken Commerzbank zum Jahresauftakt ins Minus

(Ausführliche Fassung) - Die Verwerfungen der Corona-Pandemie haben die Commerzbank zum Jahresauftakt in die roten Zahlen gedrückt. Trotz guter Geschäfte vor allem mit Privat- und Unternehmerkunden stand zum Ende des ersten Quartals unter dem Strich ein Minus von 295 Millionen Euro in den Büchern, wie die seit der Finanzkrise teilverstaatlichte Bank am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte das Geldhaus 122 Millionen Euro Überschuss ausgewiesen. Experten hatten mit einem etwas geringeren Verlust gerechnet. Die seit Wochen ohnehin stark unter Druck stehende Aktie gab vorbörslich weiter nach.