Coronakrise dürfte Sonova noch einiges Kopfzerbrechen bereiten

(Zusammenfassung mit Schlusskurs aktualisiert; von Kaspar Wolfensberger, AWP) - Sonova blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2019/20 zurück. Zum Schluss des per Ende März beendeten Periode machte sich aber die Coronakrise in den Zahlen bemerkbar, und so schnell dürfte die Pandemie den Hörgeräteproduzenten nicht wieder loslassen.