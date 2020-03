Coronavirus: 470 000 Unternehmen in Deutschland zeigen Kurzarbeit an

Angesichts der massiven Beschränkungen wegen der Coronakrise haben inzwischen 470 000 Unternehmen in Deutschland Kurzarbeit angezeigt. Darunter seien neben dem produzierenden Gewerbe auch viele Unternehmen aus dem Gastgewerbes und dem Handel, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am Dienstag in Berlin.