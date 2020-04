Coronavirus-Beschränkungen bremsen Südafrikas Weinexporte aus

Südafrikas Weinindustrie fürchtet angesichts verschärfter Beschränkungen wegen des Coronavirus katastrophale Einbussen. Eine am 7. April erteilte Ausnahmegenehmigung für den Weintransport wurde am Donnerstag entzogen, erklärte die Sprecherin der Marketinggesellschaft Wines of South Africa, Maryna Calow, am Freitag und betonte: "Normalerweise exportieren wir jede Woche Wein im Wert von 175 Millionen Rand (9 Millionen Franken)."