Coronavirus: Deutsche Chemiebranche kappt Prognose für 2020

Die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie erwartet kein Ende ihrer Branchenflaute. Im laufenden Jahr werden Produktion und Umsatz stagnieren, wie der Verband der Chemischen Industrie (VCI) am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. "Die Auswirkungen der Corona-Epidemie werden die exportorientierte deutsche Industrie und damit auch die Chemie zu spüren bekommen", sagte VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Grosse Entrup in Frankfurt. Noch immer stecke die deutsche Industrie in der Rezession und die Nachfrage nach Chemikalien sei verhalten. Mit der neuartigen Lungenkrankheit sei ein gravierendes Risiko für die Weltwirtschaft dazugekommen.