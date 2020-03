Seit der in Frankreich am Dienstag verhängten Ausgangssperre ist ein grosser Teil der französischen Arbeitnehmer ins Home-Office gegangen, und viele Menschen schauen Serien und Filme bei Streamingdiensten wie Netflix oder Amazon Prime. Ihnen will der Hollywood-Gigant Walt Disney mit seinem neuen Dienst Konkurrenz machen.

In den USA hatte der Streaming-Service Disney+ am 12. November Premiere gefeiert. In Deutschland soll der Streamingdienst am 24. März an den Start gehen./sg/DP/zb

(AWP)