Coronavirus: Institut für Weltwirtschaft erwartet 'harten Konjunktureinbruch'

Das Institut für Weltwirtschaft (IfW) rechnet in Deutschland wegen der Coronavirus-Krise mit einem "harten Konjunktureinberuch". Für das laufenden Jahr senkten die Forscher ihre Konjunkturprognose und erwarten laut der am Donnerstag in Kiel veröffentlichten Analyse ein Schrumpfen der deutschen Wirtschaft um 0,1 Prozent. Im kommenden Jahr sei dann allerdings wieder mit einem kräftigen Aufschwung in der grössten europäischen Volkswirtschaft zu rechnen. Eine ähnliche Entwicklung erwarten die Forscher auch für die Eurozone.