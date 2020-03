(Ausführliche Fassung) - Der Lastwagenbauer MAN hat wegen der Coronavirus-Pandemie und ausbleibender Zulieferungen seine Produktion im Stammwerk München am Donnerstag eingestellt. "In den anderen Werken wird die Produktion individuell heruntergefahren", teilte das Unternehmen mit. Ab 23. März seien die deutschen Standorte in Kurzarbeit. Das Kurzarbeitergeld für die annähernd 13 000 betroffenen Mitarbeiter stocke der Konzern auf 90 Prozent des Nettolohns auf, sagte ein Sprecher. Auch in den ausländischen Werken werde die Produktion zurückgefahren. Vertrieb und Service sollten "so lange es die Gesamtsituation zulässt" aufrechterhalten werden.