Coronavirus: Lego schliesst alle seine Läden - nur nicht in China

Im Zuge der Coronakrise schliesst der dänische Spielzeughersteller Lego sämtliche Läden in Europa, Kanada und den USA. Allein die Geschäfte in China sollen geöffnet bleiben, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Alle Angestellten sind aufgerufen, von zu Hause aus zu arbeiten, wenn es möglich ist. Wer zur Arbeit gehen muss, bekommt das Angebot, seine Temperatur zu messen. Lego unterhält weltweit 570 Läden, 140 davon in China.