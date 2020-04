Coronavirus-Pandemie bringt Start-ups in existenzielle Krise

Die Coronavirus-Pandemie werde nicht nur zu deutlich sinkenden Investitionen in Start-up-Unternehmen führen, teilte EY am Dienstag mit. Bei vielen Unternehmen seien zudem massive Umsatzausfälle zu erwarten. "Diese Pandemie hat sich innerhalb von kurzer Zeit zu einer existenziellen Herausforderung für Start-up-Firmen entwickelt" wird EY-Partner Roger Krapf in der Mitteilung zitiert.

Rekordjahr 2019

2019 hatten die Start-up-Finanzierungen in Europa gemäss dem neusten EY Start-up Barometer ein Rekordniveau von 31,1 Milliarden Euro erreicht, ein Plus von 46 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Allerdings stieg die Zahl der Finanzierungsrunden dabei nur um ein Prozent - das Gros der Summe ging laut EY an einige grosse und bereits mit viel Kapital ausgestattete Unternehmen.

Auch in der Schweiz stiegen die Start-up-Finanzierungen 2019 deutlich an. Insgesamt gab es 329 Start-up-Finanzierungsrunden, ein Anstieg um 36 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit befand sich die die Schweiz hinter Grossbritannien, Frankreich und Deutschland auf Platz 4 des europäischen Länder-Rankings. Diese 329 Deals wiesen einen Umfang von 1,5 Milliarden Euro auf (VJ 1,3 Milliarden).

Investoren und Staat gefordert

Auch wenn im vergangenen Jahr viel Geld an europäische Jungunternehmen geflossen sei, so sei die Mehrzahl der Start-ups nur für einige Monate "durchfinanziert". Danach benötigten sie frisches Geld, so EY. Die Hoffnungen der Branche ruhten nun nicht nur auf Investoren, sondern auch auf den Schutzschirmen der einzelnen Länder.

Für die Kapitalgeber sei die derzeitige Situation ebenfalls eine besondere Herausforderung. So müssten die Bewertungen der Firmen nach unten angepasst werden und ein Ausstieg oder ein Verkauf von Start-up-Firmen sei damit viel schwieriger geworden. "Für die Investoren geht es daher nun vorrangig darum, ihre Portfoliounternehmen durch die Krise zu bekommen", so EY-Partner Krapf.

tp/rw

(AWP)