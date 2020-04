Coronavirus-Pandemie setzt SAP unter Druck - Co-Chefin geht

Weil die Kunden wegen der Corona-Krise wohl erst einmal versucht sind, auch am IT-Budget zu sparen, musste SAP seine ursprünglichen Jahresplanungen zusammenstreichen.

Kurz vor Bekanntgabe der endgültigen Quartalszahlen, kündigte das Unternehmen am Montagabend kurzfristig eine Änderung an der Spitze des Unternehmens an. Inmitten der Corona-Krise trennt sich SAP von seiner Co-Chefin Jennifer Morgan. Die 48-Jährige habe sich mit dem Aufsichtsrat einvernehmlich darauf verständigt, das Unternehmen zum 30. April zu verlassen, wie SAP am späten Montagabend in Walldorf mitteilte. Ihr Co-CEO und Vorstandsmitglied Christian Klein werde das Unternehmen künftig alleine führen. Als Grund nannte SAP die "aktuelle Situation", die "schnelles, entschlossenes Handeln" und eine klare Führungsstruktur verlange./men/eni/DP/zb

(AWP)